Более 100 кг кокаина изъято при попытке вывоза из России в Латвию

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли попытку вывоза из России в Латвию более 100 кг кокаина, сообщила пресс-служба управления ФСБ России по Псковской области.

По данным УФСБ, граждане РФ в составе организованной группы приобрели кокаин для последующего сбыта на территории Латвии.

"Злоумышленники задержаны после изъятия из тайника 110 брикетов с наркотиком. Всего из незаконного оборота изъято более 100 килограммов кокаина, стоимость которого на чёрном рынке составляет порядка 300 млн рублей", - говорится в сообщении.

Следственный отдел УФСБ возбудил в отношении задержанных жителей Псковской области уголовное дело. Им избрана мера пресечения в виде ареста.