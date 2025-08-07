Вакцину от меланомы начнут применять в России через два месяца

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Первые пациенты с раком кожи (меланомой) начнут получать вакцину для лечения заболевания в ближайшие месяцы, сообщил директор НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, академик РАН, профессор Александр Гинцбург.

"Согласно существующему рабочему плану (...), примерно через два месяца первая партия онкологических больных с меланомой начнет получать этот препарат", - сказал Гинцбург журналистам в Казанском федеральном университете.

Он уточнил, что это будет конец сентября - середина октября.

"В этот промежуток, в экспериментальном режиме", - добавил директор НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи.

Если этот препарат оправдает надежды, которые на него возлагают, то, по словам Гинцбурга, следующим этапом станет масштабирование технологии, и не только для пациентов с меланомой, но и для больных с другими видами рака.

В Казанском федеральном университете на базе Института фундаментальной медицины и биологии проходит второе заседание научно-технического совета Научно-технологического центра развития мРНК-технологий.

Ученые обсуждают вопросы, касающиеся развития технологии с использованием матричной РНК в РФ и мире.

С приветственным словом выступили первый проректор-проректор по научной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский и директор Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Андрей Киясов.