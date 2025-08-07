Поиск

Вакцину от меланомы начнут применять в России через два месяца

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Первые пациенты с раком кожи (меланомой) начнут получать вакцину для лечения заболевания в ближайшие месяцы, сообщил директор НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, академик РАН, профессор Александр Гинцбург.

"Согласно существующему рабочему плану (...), примерно через два месяца первая партия онкологических больных с меланомой начнет получать этот препарат", - сказал Гинцбург журналистам в Казанском федеральном университете.

Он уточнил, что это будет конец сентября - середина октября.

В РоссииРоссийская мРНК-вакцина от рака будет бесплатной для пациентовРоссийская мРНК-вакцина от рака будет бесплатной для пациентовЧитать подробнее

"В этот промежуток, в экспериментальном режиме", - добавил директор НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи.

Если этот препарат оправдает надежды, которые на него возлагают, то, по словам Гинцбурга, следующим этапом станет масштабирование технологии, и не только для пациентов с меланомой, но и для больных с другими видами рака.

В Казанском федеральном университете на базе Института фундаментальной медицины и биологии проходит второе заседание научно-технического совета Научно-технологического центра развития мРНК-технологий.

Ученые обсуждают вопросы, касающиеся развития технологии с использованием матричной РНК в РФ и мире.

С приветственным словом выступили первый проректор-проректор по научной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский и директор Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Андрей Киясов.

Центр имени Гамалеи Александр Гинцбург
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Бывший губернатор Челябинской области Дубровский объявлен в розыск

Ушаков подтвердил возможность встречи Путина и Трампа на следующей неделе

В Кремле заявили, что встреча президентов США, России и Украины конкретно не обсуждалась

РФ и США договорились о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни

РФ и США договорились о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни

"Главпродукт" перешел под управление "Промсельхозинвеста"

"Главпродукт" перешел под управление "Промсельхозинвеста"

В начале основной сессии индексы МосБиржи и РТС взлетели на 2,7%

Новый проект ПРО в Штатах: чем "купол" Трампа отличается от инициативы Рейгана

Новый проект ПРО в Штатах: чем "купол" Трампа отличается от инициативы Рейгана

Более 100 кг кокаина изъято при попытке вывоза из России в Латвию

Военная операция на Украине

82 украинских БПЛА нейтрализовано за ночь над регионами России

Военная операция на Украине

Мирный житель пострадал при атаке БПЛА на Краснодарский край

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6900 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе444 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2336 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости399 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });