В рамках визита президента ОАЭ в РФ будут подписаны соглашения об инвестициях и транспорте

Президенты двух стран обсудят палестино-израильский конфликт

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В рамках визита в Москву президента ОАЭ Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна будут подписаны двусторонние документы о сотрудничестве в сферах инвестиций и транспорта, сообщил Кремль перед началом переговоров.

Ситуация на Ближнем Востоке станет одной из ключевых тем переговоров президента России Владимира Путина с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном.

"Отдельное внимание имеется в виду уделить ситуации на Ближнем Востоке, включая обстановку в зоне палестино-израильского конфликта, - говорится в материалах Кремля к предстоящим переговорам. - Обе страны последовательно выступают за урегулирование этого многолетнего конфликта политико-дипломатическими средствами на общепризнанной международно-правовой основе, предполагающей создание двух государств для двух народов".

В Кремле отмечают, что "по большинству актуальных вопросов глобальной и региональной повестки дня позиции России и ОАЭ совпадают".

