Самолет Москва - Сочи ушел на запасной аэродром в Астрахани

Причиной стала сработавшая сигнализация

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Сочи, приземлился в аэропорту Астрахани из-за сработавшей сигнализации, сообщает авиакомпания.

"На борту самолёта Airbus A321, выполнявшего рейс по маршруту Москва - Сочи, сработала сигнализация, не позволяющая безопасно продолжить полёт. Экипаж принял решение об уходе на запасной аэродром и благополучно приземлился в Астрахани", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе аэропорта Астрахани "Интерфаксу" уточнили, что сейчас все пассажиры размещены в здании аэропорта.

"Рейс авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший по маршруту Москва - Сочи, совершил вынужденную посадку в аэропорту Астрахани в 11:28 (10:28 по Москве - ИФ) по техническим причинам. Посадка прошла благополучно. На данный момент пассажиры перемещены в здание аэровокзального комплекса", - сказал собеседник агентства.

Причиной вынужденной посадки самолета "Уральских авиалиний" могло стать задымление, сообщает пресс-служба авиакомпании.

"Причина вынужденной посадки. Предварительно: после осмотра воздушного судна в аэропорту Астрахани выявлены следы задымления в одном из багажных отсеков", - говорится в сообщении.

Авиакомпания готовит резервный самолет для отправки пассажиров в пункт назначения.