Шойгу отметил важность для РФ укрепления особо привилегированного стратегического партнерства с Индией

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Всестороннее укрепление особо привилегированного стратегического партнерства с Индией имеет первостепенное значение для России, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

Он встретился в четверг в Москве с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом.

"Россию и Индию связывают прочные, проверенные временем узы дружбы. Для нашей страны первостепенное значение имеет всестороннее укрепление особо привилегированного стратегического партнерства с Индией, в основе которого лежат взаимное уважение, доверие, равноправный учет интересов друг друга и стремление продвигать объединительную повестку дня", - сказал Шойгу.

"Настроены на дальнейшее активное сотрудничество (с Индией - ИФ) в целях формирования нового, более справедливого и устойчивого миропорядка, обеспечения верховенства международного права и совместной борьбы с современными вызовами и угрозами", - подчеркнул секретарь Совбеза РФ.

Регулярные контакты президента РФ Владимира Путина и индийского премьер-министра Нарендры Моди лежат в основе эффективного доверительного диалога между Россией и Индией, добавил Шойгу.

"В настоящее время между нашими странами эффективно функционирует многоуровневый доверительный диалог. В его основе - регулярные контакты президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди. Важно определиться со сроками очередных полноформатных переговоров наших лидеров", - сказал он.

Шойгу также заявил, что взаимодействие по линии Советов безопасности способствует углублению российско-индийских отношений и выводу их на новый, более качественный уровень в нынешней международной обстановке.

