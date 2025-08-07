ВС РФ сбили за сутки восемь ракет Storm Shadow ВСУ и 240 беспилотников

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Российские военные в течение суток сбили восемь крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow армии Украины и 240 беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ в четверг.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, управляемая авиационная бомба, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 240 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении министерства.

Силы Черноморского флота в северо-восточной части Черного моря уничтожили безэкипажный катер вооруженных сил Украины, добавили в военном ведомстве.