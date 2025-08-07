Поиск

Военные заявили о поражении ж/д узла для переброски техники ВСУ в Днепропетровской области

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удар по железнодорожному узлу в Днепропетровской области, обеспечивавшему переброску вооружения и военной техники вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донбасс, сообщили в Минобороны РФ в четверг.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение железнодорожному узлу в Днепропетровской области, обеспечивавшему переброску вооружения и военной техники ВСУ на Донбасс, пунктам управления и местам хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 133 районах", - говорится в сообщении.

Хроника 24 февраля 2022 года – 07 августа 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
