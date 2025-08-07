Поиск

Военные заявили об улучшении позиций группировок "Север", "Запад", "Южная" и "Центр"

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Войска группировки "Восток" за сутки продолжили продвижение в глубину обороны украинской армии, группировки "Север", "Запад", "Южная" и "Центр" улучшили позиции в зоне СВО, сообщило министерство обороны РФ в четверг.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Новогеоргиевка, Сосновка, Алексеевка Днепропетровской области и Искра Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, войска группировок "Север", "Запад", "Южная" и "Центр" за сутки улучшили позиции в зоне проведения специальной военной операции.

В зоне ответственности группировки "Восток" ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и шесть артиллерийских орудий. Уничтожены две станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, склад материальных средств противника, говорится в сводке.

"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике танковой, трёх механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Андреевка, Павловка, Юнаковка, Корчаковка и Искрисковщина Сумской области", - проинформировали в Минобороны.

По данным ведомства, в Харьковской области военнослужащие группировки "Север" нанесли поражение подразделениям механизированной бригады и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Волчанск, Хатнее и Тихое Харьковской области.

ВСУ потеряли в этих боях до 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей, три артиллерийских орудия, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и два склада боеприпасов, информирует Минобороны.

Войска группировки "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Купянск, Тамаргановка, Высшее Солёное, Дружелюбовка Харьковской области, Ямполь, Среднее и Ставки (ДНР). Потери противника составили до 240 военнослужащих, танк, бронеавтомобиль HMMWV и 16 автомобилей. Уничтожены девять станций РЭБ и четыре склада боеприпасов, сказано в сообщении.

В нем отмечается, что подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Северск, Николаевка, Константиновка, Александро-Шультино и Иванополье (ДНР).

Здесь противник потерял до 165 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и два артиллерийских орудия. Уничтожены станция РЭБ и два склада боеприпасов, говорится в сводке.

Согласно сообщению, войска группировки "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям четырёх механизированных, егерской, штурмовой, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад Нацгвардии в районах населённых пунктов Димитров, Красноармейск, Суворово, Родинское, Чунишино, Рубежное, Удачное (ДНР) и Филия Днепропетровской области.

Тут потери украинских вооруженных формирований составили более 420 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие, сказано в сообщении.

Подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Новоандреевка, Новоданиловка, Степногорск Запорожской области, Садовое и Антоновка Херсонской области. Уничтожено более 60 военнослужащих, боевая бронированная машина, девять автомобилей, пять станций РЭБ, РЛС контрбатарейной борьбы, три склада боеприпасов и военно-технического имущества противника, сообщает министерство обороны РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 07 августа 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рособрнадзор проработает возможность тестовой сдачи ОГЭ и ЕГЭ для всех желающих

Рособрнадзор проработает возможность тестовой сдачи ОГЭ и ЕГЭ для всех желающих

Мосгорсуд признал законным арест главреда Baza Трифонова по делу о взятках

Мосгорсуд признал законным арест главреда Baza Трифонова по делу о взятках

Бывший губернатор Челябинской области Дубровский объявлен в розыск

Ушаков подтвердил возможность встречи Путина и Трампа на следующей неделе

В Кремле заявили, что встреча президентов США, России и Украины конкретно не обсуждалась

РФ и США договорились о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни

РФ и США договорились о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни

"Главпродукт" перешел под управление "Промсельхозинвеста"

"Главпродукт" перешел под управление "Промсельхозинвеста"

В начале основной сессии индексы МосБиржи и РТС взлетели на 2,7%

Новый проект ПРО в Штатах: чем "купол" Трампа отличается от инициативы Рейгана

Новый проект ПРО в Штатах: чем "купол" Трампа отличается от инициативы Рейгана

Более 100 кг кокаина изъято при попытке вывоза из России в Латвию

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6904 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе444 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2336 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости399 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });