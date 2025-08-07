Военные заявили об улучшении позиций группировок "Север", "Запад", "Южная" и "Центр"

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Войска группировки "Восток" за сутки продолжили продвижение в глубину обороны украинской армии, группировки "Север", "Запад", "Южная" и "Центр" улучшили позиции в зоне СВО, сообщило министерство обороны РФ в четверг.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Новогеоргиевка, Сосновка, Алексеевка Днепропетровской области и Искра Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, войска группировок "Север", "Запад", "Южная" и "Центр" за сутки улучшили позиции в зоне проведения специальной военной операции.

В зоне ответственности группировки "Восток" ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и шесть артиллерийских орудий. Уничтожены две станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, склад материальных средств противника, говорится в сводке.

"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике танковой, трёх механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Андреевка, Павловка, Юнаковка, Корчаковка и Искрисковщина Сумской области", - проинформировали в Минобороны.

По данным ведомства, в Харьковской области военнослужащие группировки "Север" нанесли поражение подразделениям механизированной бригады и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Волчанск, Хатнее и Тихое Харьковской области.

ВСУ потеряли в этих боях до 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей, три артиллерийских орудия, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и два склада боеприпасов, информирует Минобороны.

Войска группировки "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Купянск, Тамаргановка, Высшее Солёное, Дружелюбовка Харьковской области, Ямполь, Среднее и Ставки (ДНР). Потери противника составили до 240 военнослужащих, танк, бронеавтомобиль HMMWV и 16 автомобилей. Уничтожены девять станций РЭБ и четыре склада боеприпасов, сказано в сообщении.

В нем отмечается, что подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Северск, Николаевка, Константиновка, Александро-Шультино и Иванополье (ДНР).

Здесь противник потерял до 165 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и два артиллерийских орудия. Уничтожены станция РЭБ и два склада боеприпасов, говорится в сводке.

Согласно сообщению, войска группировки "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям четырёх механизированных, егерской, штурмовой, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад Нацгвардии в районах населённых пунктов Димитров, Красноармейск, Суворово, Родинское, Чунишино, Рубежное, Удачное (ДНР) и Филия Днепропетровской области.

Тут потери украинских вооруженных формирований составили более 420 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие, сказано в сообщении.

Подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Новоандреевка, Новоданиловка, Степногорск Запорожской области, Садовое и Антоновка Херсонской области. Уничтожено более 60 военнослужащих, боевая бронированная машина, девять автомобилей, пять станций РЭБ, РЛС контрбатарейной борьбы, три склада боеприпасов и военно-технического имущества противника, сообщает министерство обороны РФ.