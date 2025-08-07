Объем незаконной вырубки лесов в России в I полугодии сократился на 22%

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Объем незаконной вырубки лесов в России в I полугодии 2025 сократился на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 134,2 тыс. кубометров, сообщается на сайте Рослесхоза.

С начала года в стране выявлено 3,4 тыс. фактов незаконной рубки, за аналогичный период 2024 года было зафиксировано 3,8 тыс. таких правонарушений.

"Работа по выявлению незаконных вырубок в России ведется систематически. В лесном хозяйстве применяются как традиционные методы по выявлению таких нарушений, например патрулирование лесных массивов, так и современные - беспилотные авиационные системы (БАС) и космоснимки", - приводятся в сообщении слова замглавы Рослесхоза Александра Панфилова.

"Мы отмечаем серьезную тенденцию на сокращение незаконных рубок - так если сравнивать с I полугодием 2019 года, то объем сократился более чем в четыре раза. Это результат многолетней работы в рамках декриминализации отрасли. Регионы увеличивают кратность патрулирования, обновляют маршруты, а также особое внимание уделяют дистанционного мониторингу, который дает возможность оперативно выявлять незаконные рубки", - сказал Панфилов.

По фактам незаконной рубки возбуждено 1,6 тыс. уголовных дел, назначено административных штрафов на сумму 15,2 млн руб.

В число регионов, где в первом полугодии 2025 года отмечается наибольшее снижение объема незаконных рубок вошли - Приморский край (снижение в 6,5 раз - с 3,6 тыс. куб м до 553 куб м), республика Карелия (снижение в 5,7 раз - 4,4 тыс. куб м до 770 куб м), Краснодарский край (снижение в 3,9 раза - с 4,3 тыс. куб м до 1,1 тыс. куб м).

Как сообщалось, по итогам 2024 года лесозаготовка в России составила 194,3 млн куб. м, или на 3,4% больше, чем в 2023 году. Таким образом, показатель вернулся к уровню 2022 года, когда было заготовлено 194,6 млн куб. м. В 2023 году объем лесозаготовки составлял 188 млн куб. м. Прогноз лесозаготовки в 2025 году ожидается как минимум на уровне 200 млн куб. м.