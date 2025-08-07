Суд приговорил бизнесмена к семи годам колонии по делу об афере с усадьбой Чубайса

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Хамовнический суд Москвы признал виновными предпринимателя Илью Сучкова и других фигурантов дела об афере с подмосковным особняком, который строился для экс-главы "Роснано" Анатолия Чубайса.

Сучкову назначено наказание в виде лишения свободы на семь лет в колонии общего режима, другим фигурантам дела - на сроки от 3 лет 10 месяцев до 4,5 лет колонии, сообщили в суде в четверг.

Сучков и член федерального политического совета Партии народной свободы ("ПАРНАС"), президент АНО Антикоррупционная академия Муса Садаев взяты под стражу в зале суда.

Уголовное дело в отношении Сучкова было возбуждено в октябре 2016 года по заявлению представителя кипрской компании О1 Trust Ltd., по которому летом 2017 года Сучкову было предъявлено обвинение в покушении на мошенничество.

Как считает следствие, после того, как Сучков вступил во владение швейцарской компанией SFO Concept AG, он попытался переоформить в Росреестре на себя как на физическое лицо земельный участок и дом в подмосковном Переделкине, который строился для Чубайса, зная о том, что Арбитражный суд Брянской области арестовал имущество швейцарской компании по ходатайству кредитора SFO Concept AG компании О1 Trust Ltd.

По данным журнала Forbes, Арбитражный суд Брянской области арестовал имущество швейцарской компании SFO Concept AG, руководителем которой являлся Сучков, в сентябре 2016 года. По данным издания, среди арестованного имущества оказались земля и дом в Переделкине.

В ходе расследования данного дела было также возбуждено уголовное дело по факту кражи из построенного дома в отношении неустановленных лиц. По результатам расследования выяснилось, что при содействии Сучкова Садаев, а также "работавшие по договору с Садаевым сотрудники ЧОП - Поляков и Уляхин, совершили кражу имущества в особо крупном размере из дома в Переделкине". В сентябре они также были взяты под стражу по решению суда.

Чубайс сообщал в соцсетях, что намерен привлечь Сучкова к уголовной ответственности за вымогательство и клевету.