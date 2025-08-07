Во Владимирской области в ДТП погиб владелец ООО "Магистраль" депутат Максюков

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Гендиректор и владелец ООО "Магистраль" (Гусь-Хрустальный), депутат Законодательного собрания Владимирской области Михаил Максюков погиб в дорожной аварии, сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

"В автоаварии погиб Михаил Максюков - председатель комитета Законодательного собрания Владимирской области, руководитель передового предприятия ООО "Магистраль" (...). Вместе с ним мы проводили колоссальную работу по формированию областного бюджета", - написал Авдеев в Telegram и выразил соболезнования семье погибшего.

По данным ряда СМИ, Максюков погиб 7 августа на трассе Р-132 в Гусь-Хрустальном районе возле деревни Бабино. Как сообщили в УМВД региона, Porsche депутата выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Водитель легкового автомобиля погиб на месте, водитель большегруза госпитализирован.

Максюков родился в 1980 году в городе Гусь-Хрустальном Владимирской области. С 2002 года работал в ООО "Магистраль", с 2007 года - в должности генерального директора. Депутат Законодательного собрания Владимирской области шестого и седьмого созывов.

По данным ЕГРЮЛ, "Магистраль" зарегистрирована в городе Гусь-Хрустальном в 1992 году. Уставный капитал - 31,2 тысячи рублей. Бенефициаром и гендиректорам является Максюков. "Магистраль" на собственном сайте названа крупнейшим в России производителем многослойного защитного стекла для автомобильного, водного транспорта, а также различных отраслей промышленности.