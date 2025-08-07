Глава МВД Таджикистана сообщил о задержании в РФ свыше 500 разыскиваемых лиц

Операции по задержанию проводились в сотрудничестве с российскими коллегами

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода заявил, что в республике придают важное значение совместной деятельности с МВД России, рассказал о совместных операциях по задержанию лиц, находящихся в розыске.

"Были созданы рабочие группы, которые отбыли в Россию. Там мы задержали более 500 наших разыскиваемых лиц, они были экстрадированы. Это были уникальные операции, потому что раньше этого не было. Достигнутые результаты в этом году были уникальными", - сказал Рахимзода журналистам в четверг.

Он добавил, что российская и таджикская стороны находятся в постоянном контакте.

"Наши граждане там трудятся, живут, поэтому мы находимся в постоянном контакте, каждый год мы проводим совместные коллегии, поочередно в Таджикистане и России", - сообщил министр.

Он отметил, что в этом году совместная коллегия МВД двух стран пройдет в сентябре в Таджикистане.