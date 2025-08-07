Итальянского дипломата вызвали в МИД РФ из-за антироссийской кампании в СМИ

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Временный поверенный в делах Италии в РФ был вызван в МИД России в связи с "непрекращающейся антироссийской кампанией в итальянском информационном пространстве", сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"5 августа в МИД России был вызван временный поверенный в делах Итальянской Республики в Российской Федерации Дж. Скопа в связи с непрекращающейся антироссийской кампанией в итальянском информационном пространстве и непропорциональной реакцией официального Рима на неприятие в Москве некоторых одиозных высказываний высокопоставленных представителей итальянской власти, направленных против России", - говорится в сообщении МИД РФ в четверг.

Как отметили на Смоленской площади, итальянской стороне было указано на то, что деятельность ведущих СМИ Италии и публикуемые в них высказывания и заявления относительно России "способствуют лишь усугублению кризиса, переживаемого сегодня российско-итальянскими отношениями".