Минцифры согласовало передачу средств от 5G-аукционов на льготные кредиты для создания таких сетей

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Минцифры согласовало с правительством РФ передачу средств, которые будут получены на аукционах по распределению частот для 5G, на предоставление операторам льготных кредитов для строительства сетей пятого поколения; решение будет утверждено до проведения торгов, сообщил глава министерства Максут Шадаев журналистам.

Шадаев в июле говорил, что Минцифры планирует обратиться в правительство с предложением направить средства от аукционов на льготное кредитование строительства сетей 5G.

"В техническом порядке мы согласовали, теперь мы просто оформляем это в акт правительства. Мы не будем запускать аукцион до момента принятия решения о том, что эти деньги перераспределятся (на льготное кредитование строительства 5G-сетей в рамках аукциона - ИФ)", - сказал министр журналистам на площадке форума "Цифровая эволюция".

Он отметил, что планируется перераспределить весь объем средств, полученный на аукционе.

Кроме того, Минцифры сейчас обсуждает с операторами уточнение обременений по развертыванию сетей, которые будут накладываться на победителей аукциона.

Он добавил, что эти меры направлены на повышение привлекательности участия в аукционе на распределение частот, "которые сами по себе являются менее эффективными, чем частоты "золотого диапазона" (3,4-3,8 ГГЦ - ИФ)".

В конце июля Минцифры утвердило решение о проведении аукциона на право получения лицензии на оказание услуг связи 5G.

На аукцион выставлено два лота в полосе радиочастот 4800-4990 МГц. Начальная стоимость лотов - 26,2 млрд рублей и 21,2 млрд рублей. Шаг аукциона - 5% от стартовой цены.

Победители аукциона должны будут взять на себя обязательства по покрытию связью 5G городов с численностью населения более 1 млн человек в соответствии с графиком: 2026 год - 4 города, 2027 год - 6 городов, 2028 год - 8 городов, 2029 год - 12 городов, 2030 год - 16 городов.

Кроме того, к победителям будут предъявлены требования по количеству установленных базовых станций отечественного производства: 2026 год - 2 тыс. штук, 2027 год - 6 тыс., 2028 год - 12 тыс., 2029 год - 18 тыс., 2030 год - 25 тыс. штук.

Дата аукциона в решении не указана. Ее должен будет определить организатор торгов - Роскомнадзор. Итоги аукциона должны быть подведены не позднее 31 декабря 2025 года.

Крупнейшие мобильные операторы ранее говорили, что выставляемый на аукцион диапазон частот может использоваться лишь как дополнительный, а приоритетным является "золотой диапазон" (3,4-3,8 ГГц). Основные недостатки диапазона 4,8-4,99 ГГц - отсутствие клиентского оборудования в широкой представленности, малая дальность действия базовых станций в этом диапазоне, что потребует установки большего числа станций и, соответственно, большего объема инвестиций. Срок окупаемости сетей в этом диапазоне, по оценке операторов, составит 20-30 лет.

Минцифры
