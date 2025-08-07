Законопроект о "Почте России" внесут в Госдуму к осенней сессии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Законопроект о "Почте России" планируется внести в Госдуму к осенней сессии, сообщил журналистам глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

"Сейчас он (законопроект - ИФ) в правительстве. Разногласия будут сняты до конца лета. И мы считаем, что мы до начала осенней сессии внесём его в Госдуму", - сказал Шадаев на площадке форума "Цифровая эволюция".

В июне Шадаев говорил, что законопроект представляет собой "системную программу поддержки "Почты России" - дополнительные меры, которые позволят улучшить экономическую ситуацию на предприятии".

Ранее Шадаев заявлял, что власти намерены предоставить "Почте России" ряд преимуществ монопольного характера. Весной 2025 года Минцифры опубликовало законопроект о мерах поддержки "Почты России". В нем, в частности, предусмотрена возможность продажи в почтовых отделениях безрецептурных лекарств, организации приема электронных платежей без дополнительных комиссий со стороны кредитных организаций и ряд других мер.