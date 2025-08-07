В МИД РФ подтвердили сообщение о телефонном разговоре Лаврова и Фидана

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом состоялся в четверг по инициативе турецкой стороны, сообщил МИД РФ.

"Министры обсудили ситуацию, складывающуюся в контексте происходящего вокруг Украины", - говорится в сообщении МИД РФ.

В нем отмечается, что стороны условились о поддержании регулярных контактов.

Ранее о разговоре Лаврова и Фидана сообщили турецкие СМИ со ссылкой на источники в турецком внешнеполитическом ведомстве. По их данным, министры обсудили "ситуацию на переговорах между Россией и Украиной".

Россия и Украина в текущем году провели в Стамбуле три раунда прямых переговоров: 23 июля, 2 июня и 16 мая.