Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, говорится в телеграм-канале "Кремль. Новости".

Отмечается, что Путин поделился основными итогами прошедшей накануне в Москве беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. "Сирил Рамафоса выразил признательность за предоставленную информацию. С российской стороны была также в позитивном ключе отмечена известная мирная инициатива африканских государств, включая ЮАР, по урегулированию украинского кризиса", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "лидеры обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития российско-южноафриканского всеобъемлющего стратегического партнёрства".

"Условлено о продолжении контактов", - говорится в сообщении.



