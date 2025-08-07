Срок сохранения профиля детских объектов после приватизации будет увеличен до 20 лет

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, предполагающий увеличение с 10 до 20 лет срока обязательного сохранения назначения объектов детской социальной инфраструктуры после приватизации таких объектов.

Документ (№987909-8) размещен в электронной базе данных парламента.

Согласно действующему законодательству, предельный срок сохранения назначения объектов социальной инфраструктуры для детей со дня перехода прав на указанные объекты к их приобретателям в порядке приватизации составляет 10 лет. Законопроект предлагает увеличить этот срок до 20 лет. Как отмечается в пояснительной записке, мера направлена на сохранение и развитие объектов отдыха детей и их оздоровления.

Правительство РФ поддержало законопроект, однако указало, что под определение социальной инфраструктуры для детей также подпадают объекты, обеспечивающие их жизнеобеспечение, охрану здоровья и развитие, а не только отдых и оздоровление, как указано в пояснительной записке.

То есть это могут быть школы, больницы, центры соцзащиты.

В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования.