Ландшафтный пожар тушат под Феодосией в Крыму на площади 15 га

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Крупное возгорание сухой растительности ликвидируют в поселке Орджоникидзе городского округа Феодосия (Крым), сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по республике в четверг.

Отмечается, что пожарные локализовали возгорание площадью 15 га в Орджоникидзе. Из-за сухой, жаркой и ветреной погоды была увеличена группировка для недопущения распространения огня, говорится в сообщении.

Ранее площадь пожара составляла 4 га. К тушению привлекли 142 человека и 25 единиц техники.



