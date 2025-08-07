Поиск

Ландшафтный пожар тушат под Феодосией в Крыму на площади 15 га

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Крупное возгорание сухой растительности ликвидируют в поселке Орджоникидзе городского округа Феодосия (Крым), сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по республике в четверг.

Отмечается, что пожарные локализовали возгорание площадью 15 га в Орджоникидзе. Из-за сухой, жаркой и ветреной погоды была увеличена группировка для недопущения распространения огня, говорится в сообщении.

Ранее площадь пожара составляла 4 га. К тушению привлекли 142 человека и 25 единиц техники.


Крым Феодосия МЧС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Один человек, предварительно, погиб при обрушении в многоэтажке в центре Петербурга

Срок сохранения профиля детских объектов после приватизации будет увеличен до 20 лет

Что произошло за день: четверг, 7 августа

В России разработали техническую схему доступа к массовым сервисам при ограничениях

В России разработали техническую схему доступа к массовым сервисам при ограничениях

Законопроект о "Почте России" внесут в Госдуму к осенней сессии

Законопроект о "Почте России" внесут в Госдуму к осенней сессии

Итальянского дипломата вызвали в МИД РФ из-за антироссийской кампании в СМИ

Итальянского дипломата вызвали в МИД РФ из-за антироссийской кампании в СМИ

Путин заявил, что может встретиться с Зеленским, но для этого должны быть созданы условия

В Думу внесли поправки о запрете строить многоквартирные дома при нехватке инфраструктуры

В Думу внесли поправки о запрете строить многоквартирные дома при нехватке инфраструктуры

Число туристов из РФ, выезжающих за рубеж, выросло в I полугодии почти на 16%

Число туристов из РФ, выезжающих за рубеж, выросло в I полугодии почти на 16%

От отравления купленным на рынке в Сириусе алкоголем погибли не менее 10 человек

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2337 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6906 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе444 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости399 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });