Один человек, предварительно, погиб при обрушении в многоэтажке в центре Петербурга

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Перекрытия между этажами обрушились в жилом доме на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, сообщает в четверг прокуратура города.

По предварительной информации, обрушились перекрытия между первым и вторым этажами.

Прокуратура Центрального района северной столицы и отдел по Центральному району городского главка СКР организовали проверку.

Как уточнили "Интерфаксу" в правоохранительных органах, предварительно, один человек погиб. Еще один получил травмы, ему оказывают медицинскую помощь.

На месте работают сотрудники МЧС РФ и коммунальщики.

По информации администрации Центрального района, ЧП произошло в доме на Невском проспекте, 103.

Дом жилой, построен в конце XIX века по проекту архитектора Буланова. В дореволюционной России был доходным домом.

По данным СМИ, обрушение могло произойти во время ремонтных работ.