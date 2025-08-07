Поиск

Один человек, предварительно, погиб при обрушении в многоэтажке в центре Петербурга

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Перекрытия между этажами обрушились в жилом доме на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, сообщает в четверг прокуратура города.

По предварительной информации, обрушились перекрытия между первым и вторым этажами.

Прокуратура Центрального района северной столицы и отдел по Центральному району городского главка СКР организовали проверку.

Как уточнили "Интерфаксу" в правоохранительных органах, предварительно, один человек погиб. Еще один получил травмы, ему оказывают медицинскую помощь.

На месте работают сотрудники МЧС РФ и коммунальщики.

По информации администрации Центрального района, ЧП произошло в доме на Невском проспекте, 103.

Дом жилой, построен в конце XIX века по проекту архитектора Буланова. В дореволюционной России был доходным домом.

По данным СМИ, обрушение могло произойти во время ремонтных работ.

МЧС РФ Петербург
Срок сохранения профиля детских объектов после приватизации будет увеличен до 20 лет

Что произошло за день: четверг, 7 августа

В России разработали техническую схему доступа к массовым сервисам при ограничениях

Законопроект о "Почте России" внесут в Госдуму к осенней сессии

Итальянского дипломата вызвали в МИД РФ из-за антироссийской кампании в СМИ

Путин заявил, что может встретиться с Зеленским, но для этого должны быть созданы условия

В Думу внесли поправки о запрете строить многоквартирные дома при нехватке инфраструктуры

Число туристов из РФ, выезжающих за рубеж, выросло в I полугодии почти на 16%

От отравления купленным на рынке в Сириусе алкоголем погибли не менее 10 человек

Рособрнадзор проработает возможность тестовой сдачи ОГЭ и ЕГЭ для всех желающих

