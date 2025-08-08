Поступления от СРП-проектов в 2024 году превысили план на 13,5 млрд рублей

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Поступление доходов в федеральный бюджет, закрепленных за Минэнерго, в 2024 году составило 121,48 млрд рублей, что на 11,7 млрд рублей (10,7 %) превысило сумму доходов, учтенную в прогнозе, говорится в заключении Счетной палаты РФ о результатах проверки исполнения федерального бюджета на 2024-2026 годы, утвержденном 30 апреля 2025 года.

"Основной объем поступлений составили доходы от продажи материальных и нематериальных активов и прочих неналоговых доходов, связанных с реализацией соглашений о разделе продукции (СРП), доля которых в доходах составляет 94%. Поступления от СРП обеспечили рост доходов над плановым показателем на 13,5 млрд рублей (26,3 %). (...) Рост поступлений обусловлен отклонением фактической стоимости углеводородов (нефть, газ) от прогнозных значений, увеличением объемов добычи углеводородов и перераспределением возмещаемых затрат при выполнении соглашений о разделе продукции по проектам "Сахалин-1", "Сахалин-2" и "Харьягинское месторождение", - говорится в документе.

"В 2024 году по сравнению с 2023 годом доходы уменьшились на 55,89 млрд рублей (31,5%), что главным образом связано с уменьшением суммы уплаченного ООО "Сахалинская энергия" компенсационного платежа по соглашению о разработке Пильтун-Астохского и Лунского месторождений нефти и газа на условиях раздела продукции. Компенсационный платеж включает невыплаченные филиалом компании "Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд" дивиденды по акции класса R за прошедший период. Согласно договору о компенсационном платеже от 24 марта 2023 года ООО "Сахалинская энергия" производит его выплату за каждый финансовый год, начиная с 1 января 2022 года", - также говорится в заключении.

Ранее сообщалось, что выручка ООО "Сахалинская энергия" (совладельцы - "Газпром", японские Mitsui и Mitsubishi), в 2024 году составила 637,3 млрд рублей против 585,3 млрд рублей годом ранее (на 8,9% выше).