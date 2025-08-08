Поиск

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 30 дронов ВСУ над шестью российскими регионами

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Российские военные перехватили и уничтожили в ночь на пятницу 30 украинских беспилотников над шестью регионами России, сообщило Минобороны РФ.

Согласно сообщению, дроны были нейтрализованы с 0:20 до 05:40 по Москве 8 августа дежурными средствами ПВО.

Девять БПЛА нейтрализовано над Ростовской областью, восемь - над Республикой Крым, шесть - над Саратовской областью, пять - над Брянской и по одному над Белгородской и Волгоградской областями, проинформировали в министерстве.

