Самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска

Никто не пострадал

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Самолет сахалинской авиакомпании "Тайга", выполнявший рейс Южно-Сахалинск - Советская Гавань (Хабаровский край) в пятницу, вернулся в аэропорт вылета и совершил аварийную посадку, проводится проверка, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

"Сегодня воздушное судно DHC-6-400, выполнявшее рейс Южно-Сахалинск - Советская Гавань авиакомпании "Тайга", в связи с техническими неисправностями совершило аварийную посадку в аэропорту вылета. Посадка прошла благополучно. Пострадавших нет, повреждений судна не зафиксировано", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, экипаж через некоторое время после взлета "обнаружил неисправность и принял решение о возврате судна".

На борту самолета находились 14 пассажиров, в том числе четверо несовершеннолетних.

Аэропортовые службы отработали в штатном режиме.

Прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов, в ходе которой "будет дана оценка своевременности, качеству проведенного технического обслуживания судна и подготовке его к вылету", а также проконтролирует соблюдение прав пассажиров и предоставление им обязательных услуг.

Следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте проводят проверку по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).