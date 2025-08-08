Правительство РФ увеличило срок действия статуса промпродукции как российской с 3 до 5 лет

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Срок действия записи в реестре российской промышленной продукции, которая подтверждает ее отечественное происхождение и позволяет участвовать в госзакупках и претендовать на меры государственной поддержки, увеличен с трех до пяти лет.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства.

Как ожидается, увеличение срока действия записи сократит издержки компаний на экспертизу уровня локализации, снизит административную нагрузку, даст возможность участвовать в госзакупках без регулярного переоформления необходимой для допуска к торгам документации.

Кроме того, производители смогут претендовать на получение мер государственной поддержки, которые рассчитаны на срок более трёх лет.

Трехлетний срок действия реестровой записи был установлен правительством в 2022 году и зафиксирован в постановлении №719 (регулирует правила оценки локализации товаров и отнесение их к категории российских).



