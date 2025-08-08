Минобороны РФ сообщило о поражении за неделю более 1,5 тыс. беспилотников ВСУ

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в течение недели сбивали украинские беспилотники, реактивные снаряды HIMARS, крылатые ракеты Storm Shadow и авиабомбы.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, девять управляемых авиационных бомб и 1508 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сообщили в Минобороны РФ в пятницу.

"Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены три безэкипажных катера противника", - говорится в сообщении ведомства.