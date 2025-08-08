Аэропорт Сочи временно не обслуживает рейсы

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и вылет самолетов введены в аэропорту Сочи (Краснодарский край), сообщила пресс-служба аэропорта.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи. Все службы аэропорта готовы к работе после снятия ограничений", - говорится в сообщении.

Уточняется, что авиакомпании проинформируют своих пассажиров обо всех изменениях в расписании полетов.

В настоящее время в Сочи объявлена угроза атаки БПЛА.

Международный аэропорт Сочи вместе с аэропортами Краснодара и Анапы входит в группу "Аэродинамика". В весенне-летнем расписании полетов (с 31 марта 2025 года по конец октября) из аэропорта Сочи выполняются перелеты по 57 внутренним и 28 международным направлениям.

Как сообщалось, по итогам прошлого года аэропорт снизил пассажиропоток на 1,3% - до 13,7 млн человек.