Власти сообщили об уничтожении четырех дронов в Калужской области

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что при уничтожении беспилотников в пятницу в Калужской области никто не пострадал.

"Силами ПВО на территории Кировского района уничтожены четыре БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал Шапша в своем телеграм-канале.

Ранее Росавиация сообщала о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в международном аэропорту "Калуга" для обеспечения безопасности полетов. По данным онлайн-табло, из калужского аэропорта уже вылетели все запланированные на пятницу самолеты. Все рейсы на прилет прибыли.