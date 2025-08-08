Поиск

Запущено движение по новой развязке на 385-м км трассы М-11 в Тверской области

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Открыто движение по новой транспортной развязке на 385-м км скоростной платной автотрассы М-11 ("Нева", Москва - Санкт-Петербург) в Валдайском сельском поселении Тверской области, сообщила пресс-служба госкомпании "Автодор".

Запуск движения на объекте состоялся при участии вице-премьера Марата Хуснуллина, министра транспорта Андрея Никитина и председателя правления госкомпании "Автодор" Вячеслава Петушенко. В церемонии также участвовали губернатор Тверской области Игорь Руденя и врио главы Новгородской области Александр Дронов.

"Развязка даст удобный выезд на трассу для жителей и гостей двух городов - Валдая и Боровичей, а также десятков сельских поселений. Кроме того, это дополнительная связь с перспективными туристическими маршрутами Валдая. В целом, это часть большой работы по формированию международных транспортных коридоров и опорной сети дорог, охватывающей 2,16 тыс. населенных пунктов", - цитирует Хуснуллина пресс-служба госкомпании.

Для разделения встречных потоков на новой развязке обустроена разделительная полоса. В темное время суток предусмотрено освещение.

Глава Минтранса РФ отметил, что запуск развязки даст населенным пунктам Тверской и Новгородской областей "возможность для привлечения инвестиций и экономического развития, чтобы создавать качественную жизнь для жителей".

Председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко добавил, что в рамках развития инфраструктуры автомагистрали М-11 сейчас также строится развязка, которая обеспечит удобный съезд к петербургскому аэропорту "Пулково".

