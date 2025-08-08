Иноагентом признаны экономист Андрей Мовчан и актриса Оксана Мысина

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Минюст признал иностранными агентами четырех граждан и одну организацию.

В реестр внесены политолог Михаил Долиев, экономист Андрей Мовчан, актриса, певица и режиссер Оксана Мысина, блогер Андрей Сивенок, а также проект "Продолжение следует".

Всем новым иноагентам Минюст вменяет распространение фейков о решениях и политике российских властей. Кроме того, Долиев и Сивенок распространяли фейки о российской избирательной системе, а остальные - фейки, направленные на формирование негативного образа российской армии.

Сивенок, по данным министерства, взаимодействует с иностранными агентами.

Мысина выступала против СВО, участвовала в распространении контента иноагентов и нежелательных для России организаций, а также является соучредителем иностранного юридического лица, сказано в пресс-релизе.

Мовчан, по данным Минюста, выступал против СВО, участвовал в создании и распространении контента иноагентов и в создании контента нежелательных организаций.

Долиев участвовал в качестве эксперта и респондента на информационных площадках, предоставляемых иноагентами. "Принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также участвовал в распространении сообщений и материалов организаций, включенных в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также об избирательной системе в Российской Федерации. Выступал против специальной военной операции на Украине. Взаимодействует с организацией, включенной в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации", - перечислил Минюст.

Проект "Продолжение следует" выступал против СВО, пропагандировал ЛГБТ-отношения ((движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), участвовал в создании и распространении контента иноагентов и в распространении контента нежелательных организаций. "Основателем и главным редактором проекта является лицо, включенное в реестр иностранных агентов", - сообщил Минюст.