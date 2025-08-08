Суд в Петербурге запретил книги перебежчика Резуна (Суворова)

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Петербурга запретил к распространению три книги бывшего советского разведчика Владимира Резуна, известного под псевдонимом Виктор Суворов, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

"Речь идет о книгах "Ледокол. Кто начал Вторую мировую войну?", "День М. Когда началась Вторая мировая война?" и "Очищение. Зачем Сталин обезглавил свою армию?". Октябрьский районный суд города запретил к распространению вышеуказанные книги по пяти ссылкам", - рассказала она.

Суд признал, что в этих произведениях есть в том числе признаки воздействия на общественное мнение, направленного "на подрыв в РФ исторических основ и патриотических традиций, связанных с защитой Отечества"; формирования подкрепления негативного стереотипа, отрицательного образа СССР; распространения ложных сведений о деятельности государственных органов и отдельных должностных лиц СССР; отрицания фактов, установленных международным Нюрнбергским трибуналом; ложные сведения о ветеранах Великой Отечественной войны и осквернения памяти защитников Отечества, добавила Лебедева.

Ранее депутат Госдумы Ольга Занко сообщила в телеграм-канале, что после ее запроса прокуратура Петербурга организовала экспертизу книг Суворова. Было установлено, что эти произведения отрицают факты, установленные Международным военным трибуналом в Нюрнберге, оскверняют память защитников Отечества, унижают честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны.

"Напомню, "Виктор Суворов" - псевдоним бывшего советского разведчика Владимира Резуна, сбежавшего на Запад в 1970-е годы. Возомнив себя историком, он написал несколько книг, в которых фальсифицировал и подтасовывал факты, связанные с Великой Отечественной войной", - отметила Занко.