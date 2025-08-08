Поиск

Суд в Петербурге запретил книги перебежчика Резуна (Суворова)

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Петербурга запретил к распространению три книги бывшего советского разведчика Владимира Резуна, известного под псевдонимом Виктор Суворов, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

"Речь идет о книгах "Ледокол. Кто начал Вторую мировую войну?", "День М. Когда началась Вторая мировая война?" и "Очищение. Зачем Сталин обезглавил свою армию?". Октябрьский районный суд города запретил к распространению вышеуказанные книги по пяти ссылкам", - рассказала она.

Суд признал, что в этих произведениях есть в том числе признаки воздействия на общественное мнение, направленного "на подрыв в РФ исторических основ и патриотических традиций, связанных с защитой Отечества"; формирования подкрепления негативного стереотипа, отрицательного образа СССР; распространения ложных сведений о деятельности государственных органов и отдельных должностных лиц СССР; отрицания фактов, установленных международным Нюрнбергским трибуналом; ложные сведения о ветеранах Великой Отечественной войны и осквернения памяти защитников Отечества, добавила Лебедева.

Ранее депутат Госдумы Ольга Занко сообщила в телеграм-канале, что после ее запроса прокуратура Петербурга организовала экспертизу книг Суворова. Было установлено, что эти произведения отрицают факты, установленные Международным военным трибуналом в Нюрнберге, оскверняют память защитников Отечества, унижают честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны.

"Напомню, "Виктор Суворов" - псевдоним бывшего советского разведчика Владимира Резуна, сбежавшего на Запад в 1970-е годы. Возомнив себя историком, он написал несколько книг, в которых фальсифицировал и подтасовывал факты, связанные с Великой Отечественной войной", - отметила Занко.

Вторая мировая война Петербург СССР прокуратура Петербурга Виктор Суворов Ольга Занко Нюрнбергский трибунал
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Bloomberg сообщил о деталях российско-американского проекта соглашения по Украине

Вылет 25 рейсов задерживается в аэропорту Сочи из-за ограничений

Иноагентом признаны экономист Андрей Мовчан и актриса Оксана Мысина

Военная операция на Украине

Военные РФ заявили о нейтрализации 34 дронов ВСУ над российскими регионами

Писатель Дмитрий Быков заочно арестован по делу о фейках про ВС РФ

Биржевые цены на бензин стремятся к новым рекордам

Путин проводит совещание с постоянными членами Совбеза РФ

Суд прекратил производство по иску "Ильюшина" на 2,6 млрд руб. к страховым компаниям

В Минэнерго обещали компенсировать выпадающие объемы бензина из-за неплановых ремонтов НПЗ

В Минэнерго обещали компенсировать выпадающие объемы бензина из-за неплановых ремонтов НПЗ

Специалисты Роскомнадзора отразили в июле почти 680 DDoS-атак

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6914 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2340 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе445 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости399 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });