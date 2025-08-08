В Нальчике число пострадавших при обрыве канатной дороги выросло до пяти
Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - В Нальчике в результате обрыва канатно-кресельной дороги в курортной зоне травмы разной степени тяжести получили пять человек, сообщил в Telegram глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.
"По предварительной информации, пострадали 5 человек. Погибших нет. Все экстренные службы работают на месте", - написал он.
Сотрудниками Центра медицины катастроф пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, их отвезут в Республиканскую клиническую больницу.
Ранее ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии сообщало об одной пострадавшей и 10 эвакуированных после обрыва канатной дороги.
По факту аварии возбуждено уголовное дело по п. "в" ч.2 ст.238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда), сообщили в управлении СКР по региону.
Следователи и криминалисты осматривают место происшествия и допрашивают свидетелей.
Нальчик - бальнеологический и климатический курорт федерального значения. Расположен в предгорной зоне Кабардино-Балкарской республики.
Канатно-кресельная дорога в Нальчике находится в городском парке.