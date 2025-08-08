Поиск

В Нальчике число пострадавших при обрыве канатной дороги выросло до пяти

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - В Нальчике в результате обрыва канатно-кресельной дороги в курортной зоне травмы разной степени тяжести получили пять человек, сообщил в Telegram глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

"По предварительной информации, пострадали 5 человек. Погибших нет. Все экстренные службы работают на месте", - написал он.

Сотрудниками Центра медицины катастроф пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, их отвезут в Республиканскую клиническую больницу.

Ранее ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии сообщало об одной пострадавшей и 10 эвакуированных после обрыва канатной дороги.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по п. "в" ч.2 ст.238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда), сообщили в управлении СКР по региону.

Следователи и криминалисты осматривают место происшествия и допрашивают свидетелей.

Нальчик - бальнеологический и климатический курорт федерального значения. Расположен в предгорной зоне Кабардино-Балкарской республики.

Канатно-кресельная дорога в Нальчике находится в городском парке.

МЧС Нальчик Кабардино-Балкария Казбек Коков
