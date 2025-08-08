Поиск

Шесть человек доставили к медикам после обрыва канатной дороги в Нальчике

Фото: Нуржан Кубадиева/ТАСС

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Шесть пострадавших в результате обрыва канатной дороги в Нальчике поступили в республиканскую клиническую больницу, сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в пятницу.

Их состояние оценивается как средней степени тяжести, написал Коков в своем телеграм-канале.

По данным ГУ МЧС России по КБР, во время обрыва троса на канатной дороге находился 21 человек. Спасатели эвакуировали 13 человек. Погибших нет.

Обрыв троса канатной дороги произошел в парке аттракционов курортной зоны Нальчика около 17:45 8 августа.

Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда).

