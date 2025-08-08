Поиск

Вечером в пятницу над российскими регионами нейтрализовано 66 украинских БПЛА

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО с 17:25 до 22:40 мск пятницы уничтожили и перехватили 66 украинских беспилотников над российскими регионами.

По данным ведомства, 16 БПЛА нейтрализовано над Орловской областью, 13 - над Брянской, 10 - над Краснодарским краем, 10 - над Азовским морем, 6 - над Крымом, 4 - над Калужской областью, 3 - над Курской, 2 - над Адыгеей, по одному - над Тульской областью и Черным морем.

