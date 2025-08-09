Поиск

Число пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике выросло до 12 человек

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Травмы разной степени тяжести в результате обрыва троса канатно-кресельной дороги в курортной зоне столицы Кабардино-Балкарии Нальчика получили 12 человек, сообщает Минздрав республики в пятницу.

"Шесть пострадавших были госпитализированы, еще шестеро отправлены на амбулаторное лечение, в том числе один ребенок", - говорится в сообщении.

Состояние пяти пациентов из числа госпитализированных оценивается как средней тяжести, один - в тяжелом состоянии в операционном зале.

С пострадавшими работают психологи, оказывая необходимую помощь, уточнили в министерстве.

Обрыв троса канатной дороги произошел в парке аттракционов курортной зоны столицы Кабардино-Балкарии Нальчика 8 августа около 17:45.

По данным ГУ МЧС России по КБР, во время происшествия на канатной дороге находился 21 человек.

После обрыва троса канатной дороги в курортной зоне Нальчика возбуждено уголовное дело по п. "в" ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда).

Кабардино-Балкария Нальчик канатная дорога обрыв пострадавшие
