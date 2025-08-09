В результате атаки украинского БПЛА на Белгородскую область есть погибший

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Женщина погибла в результате атаки украинского беспилотника в Белгородской области, еще два человека ранены, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В селе Почаево Грайворонского округа в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на частный дом (...) погибла мирная жительница", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале главы региона.

Гладков добавил, что двое других пострадавших - родители погибшей. Мужчина госпитализирован с минно-взрывной травмой, баротравмой и ушибом грудной клетки, женщина - с баротравмой.

В результате взрыва домовладение было полностью уничтожено огнем, добавил губернатор.