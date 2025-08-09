Поиск

Ключевской вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту более 8 км

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Ключевской вулкан на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 8,5 км утром в субботу, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) Дальневосточного отделения Российской академии наук.

"Продолжается взрывное и эффузивное извержение вулкана на вершине. Активность вулкана несколько снизилась, но остается высокой. Спутниковые данные KVERT показали, что взрывы поднимают пепел на высоту 8-8,5 км над уровнем моря, а пепловый шлейф простирается на 180 км к востоку от вулкана. Из кратера на вершине вулкана продолжается движение лавовых потоков", - говорится в сообщении.

KVERT также отмечает, что выбросы пепла на Ключевском на высоту до 15 км могут произойти в любой момент. Продолжающаяся активность может повлиять на международные и низколетящие воздушные суда.

Пресс-служба ИВиС информирует в своем телеграм-канале в субботу, что пеплопад с извергающегося Ключевского продолжался всю минувшую ночь в поселке Ключи. Пеплопад в пятницу также прошел в поселке Усть-Камчатск. В настоящее время коммунальные службы в обоих населенных пунктах убирают вулканический пепел на улицах, задействованы поливомоечные машины, сообщил в своем телеграм-канале глава Усть-Камчатского муниципального округа Олег Бондаренко.

Как сообщалось, Ключевской вулкан активизировался после мощного землетрясения, которое произошло на Камчатке 30 июля. Пепловые выбросы происходят по несколько раз в день, по склонам течет раскаленная лава.

Ключевской - действующий вулкан на востоке Камчатки, его высота составляет 4,85 тыс. м. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского, на его склоне в 30 км от вершины расположен поселок Ключи. Ключевской является одним из самых активных вулканов мира.

