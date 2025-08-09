Поиск

Российские военные перехватили и уничтожили за ночь 97 беспилотников ВСУ

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - В ночь на 9 августа над регионами РФ было уничтожено и перехвачено средствами ПВО 97 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.

Согласно сообщению, БПЛА были нейтрализованы с 22:41 8 августа до 05:05 9 августа дежурными средствами ПВО: 1 - над Московским регионом, 28 - над Курской областью, по 13 - над Брянской и Калужской, 10 - над Тульской, по 8 - над Орловской и Белгородской, 7 - над Азовским морем, пять - над Краснодарским краем, два - над Ростовской областью, по одному - над Крымом и Липецкой областью.

