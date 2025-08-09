Поиск

Рейсы задержаны в аэропортах Сибири, вылета ожидают около 1,6 тыс. человек

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Выполнение ряда авиарейсов задержано в аэропортах Красноярска, Новосибирска, Новокузнецка, Норильска и Томска, вылета ожидают более 1 тыс. 590 человек, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура в субботу.

Согласно сообщению, в международном аэропорту Красноярск им. Д.А. Хворостовского по причине позднего прибытия воздушных судов отложено выполнение рейсов авиакомпаний "НордСтар" и "Северный ветер" в Сочи, вылета ожидают более 500 пассажиров, из них 54 ребенка.

В международном аэропорту Томск им. Н.И. Камова по аналогичной причине задерживается выполнение рейсов авиакомпаний "Россия" и "Икар" в Сочи. Вылета ожидают свыше 350 пассажиров, из них 41 несовершеннолетний.

В международном аэропорту Новосибирск им. А.И. Покрышкина по причине позднего прибытия воздушного судна задержан рейс авиакомпании "Победа" в Сочи, на который зарегистрировано свыше 160 пассажиров, из них 23 ребенка.

В международном аэропорту Новокузнецк (Спиченково) им. Б.В. Волынова объявлена задержка рейса авиакомпании "Северный ветер" в Сочи. Более 180 пассажиров, в том числе 4 ребенка, ожидают выполнения рейса.

В международном аэропорту Норильск им. Н.Н. Урванцева объявлены задержки выполнения рейсов авиакомпании "НордСтар" в Красноярск и Екатеринбург. Более 400 пассажиров, включая 14 детей, ожидают вылета.

Красноярской, Новосибирской, Новокузнецкой, Норильской и Томской транспортными прокуратурами проверяется соблюдение прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса.

