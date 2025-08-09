Газ взорвался на производственной площадке "Башкирской содовой компании" в Стерлитамаке

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Газовоздушная смесь взорвалась в кирпичном здании в городе Стерлитамаке (Башкирия), пострадали 16 человек, сообщает региональное ГУ МЧС в субботу.

"В г. Стерлитамак на улице Техническая произошел хлопок газовоздушной смеси в кирпичном здании без последующего горения. По предварительным данным в результате происшествия пострадало 16 человек, детей нет. Эвакуировано 15 человек", - говорится в сообщении.

По данным Госкомитета по ЧС Башкирии, технологический инцидент произошел на производственной площадке "Каустик" АО "Башкирская содовая компания". На месте происшествия погибших нет. Создан оперативный штаб, проводятся аварийно-восстановительные работы.

На место происшествия выехал врио начальника ГУ МЧС Башкирии Алексей Головко. Ситуация находится на контроле, отметили в ведомстве.