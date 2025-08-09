Поиск

Власти Ростова-на-Дону ввели режим ЧС после атаки БПЛА на многоквартирный дом

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации ввели в Ростове-на-Дону после попадания БПЛА в многоквартирный дом, сообщил глава города Александр Скрябин.

"Провел внеочередное заседание КЧС по вопросу принятия мер по ликвидации последствий столкновения беспилотного летательного аппарата с многоквартирным домом (...) Принято решение: до ликвидация последствий произошедшей атаки ввести режим чрезвычайной ситуации, а также установить местный уровень реагирования", - написал Скрябин в своем телеграм-канале в субботу.

Глава города также поручил ответственным службам и управляющей компании приступить к устранению последствий происшествия.

Он подчеркнул, что принято также решение выделить средства из резервного фонда администрации города для оказания единовременной материальной помощи.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что вечером 8 августа из-за атаки БПЛА произошел взрыв и возгорание на уровне 18-го этажа в 20-этажном многоквартирном доме в Ростове-на-Дону. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

