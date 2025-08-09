Поиск

В Серпухове задержали пятерых подозреваемых в ограблении Почты России в Москве

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - В подмосковном Серпухове задержали пятерых подозреваемых в похищении 4,8 млн рублей из отделения Почты России на юге Москвы, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в телеграм-канале.

Фигуранты доставлены в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Утром 8 августа "двое неизвестных в масках зашли в государственное учреждение на улице Медиков и, угрожая предметом похожим на пистолет", похитили более 4,8 млн рублей.

Как позднее уточнила представитель министерства, задержанным от 29 до 67 лет, некоторые из них ранее судимые.

При задержании у фигурантов изъяли 142 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой).

