Супружеская пара погибла из-за атаки дрона ВСУ по машине в Белгородской области

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке беспилотника ВСУ на машину в Борисовском районе, в результате чего погибли два человека.

"Погибли двое мирных жителей. В селе Байцуры Борисовского района дрон целенаправленно ударил по движущемуся автомобилю, в котором находилась супружеская пара", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

По данным Гладкова, мужчина погиб на месте, его супруга скончалась в Борисовский ЦРБ от ранений.