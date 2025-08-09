Аэропорты Казани, Нижнекамска и Ижевска возобновили работу

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Вводившиеся ранее ограничения в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ижевска сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в субботу.

"Аэропорты Ижевск, Казань, Нижнекамск (Бегишево). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в своем телеграм-канале.

Кореняко напомнил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Гендиректор аэропорта Ижевска Александр Синельников сообщил, что за это время рейс авиакомпании "Ижавиа" из Домодедово был отправлен на запасной аэродром в Пермь.

О введении ограничений на работу этих аэропортов сообщалось утром в субботу.