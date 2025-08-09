Поиск

Минобороны РФ заявило о переходе под российский контроль Яблоновки в ДНР

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Российские военные установили контроль над селом Яблоновка в ДНР, сообщило Минобороны РФ в субботу.

"Подразделения группировки войск "Центр" решительными действиями освободили населенный пункт Яблоновка Донецкой Народной Республики", - говорится в его сообщении.

По данным ведомства, за сутки группировкой "Центр" нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, двух механизированных, двух штурмовых, десантно-штурмовой, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах Димитрова, Красноармейска, Чунишино, Красного Лимана, Новоэкономического, Удачного и Родинского в ДНР.

Потери украинских сил составили более 405 военных, сказали в Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 09 августа 2025 годаВоенная операция на Украине
Яблоновка ДНР Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Причиной ЧП на предприятии в Стерлитамаке стала разгерметизация сварного шва трубопровода

Причиной ЧП на предприятии в Стерлитамаке стала разгерметизация сварного шва трубопровода

В Серпухове задержали пятерых подозреваемых в ограблении Почты России в Москве

Число госпитализированных после взрыва на предприятии в Стерлитамаке выросло до 27

Более 30 рейсов задерживаются в аэропорту Сочи

В Башкирии госпитализированы 25 пострадавших после взрыва на предприятии

В Башкирии госпитализированы 25 пострадавших после взрыва на предприятии

Ограничения сняты в аэропортах Саратова, Владикавказа и Калуги

Военная операция на Украине

Российские военные уничтожили утром субботы 21 дрон ВСУ

Газ взорвался на производственной площадке "Башкирской содовой компании" в Стерлитамаке

Ограничения введены в шести российских аэропортах

Рейсы задержаны в аэропортах Сибири, вылета ожидают около 1,6 тыс. человек

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6919 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости400 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2340 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе445 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });