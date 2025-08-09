Минобороны РФ заявило о переходе под российский контроль Яблоновки в ДНР

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Российские военные установили контроль над селом Яблоновка в ДНР, сообщило Минобороны РФ в субботу.

"Подразделения группировки войск "Центр" решительными действиями освободили населенный пункт Яблоновка Донецкой Народной Республики", - говорится в его сообщении.

По данным ведомства, за сутки группировкой "Центр" нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, двух механизированных, двух штурмовых, десантно-штурмовой, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах Димитрова, Красноармейска, Чунишино, Красного Лимана, Новоэкономического, Удачного и Родинского в ДНР.

Потери украинских сил составили более 405 военных, сказали в Минобороны РФ.