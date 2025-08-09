Российские военные за сутки сбили украинский истребитель и 457 дронов

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Украинский самолет Су-27 и 457 беспилотников ВСУ сбиты за сутки российскими военными, сообщило Минобороны РФ в субботу.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет Су-27 воздушных сил Украины, две управляемые авиационные бомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 457 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказано в сообщении министерства.

По данным Минобороны, российской авиацией, дронами, ракетными войсками и артиллерией в течение суток нанесены удары по местам хранения и запуска беспилотников ВСУ, пунктам временной дислокации армии Украины в 142 районах.

Как отметили в ведомстве, с начала спецоперации уничтожены 665 украинских самолетов и почти 76 тыс. беспилотников.