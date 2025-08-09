Конструкция обрушилась в шахте "Донугля" в Ростовской области

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Конструкция обрушилась в шахте Шерловская-Наклонная в Ростовской области, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Поступила информация об обрушении конструкции на глубине 500 метров в шахте Шерловская-Наклонная в Красносулинском районе, под землей на безопасном расстоянии находятся два проходчика", - сказали в пресс-службе.

К месту направлены бригады скорой помощи и горноспасателей.