Конструкция обрушилась в шахте "Донугля" в Ростовской области
Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Конструкция обрушилась в шахте Шерловская-Наклонная в Ростовской области, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
"Поступила информация об обрушении конструкции на глубине 500 метров в шахте Шерловская-Наклонная в Красносулинском районе, под землей на безопасном расстоянии находятся два проходчика", - сказали в пресс-службе.
К месту направлены бригады скорой помощи и горноспасателей.
АО "Донуголь" было создано в 1999 году путем объединения ОАО "Ростовшахтострой" и ЗАО "Донской уголь". В настоящее время единственным добывающим предприятием является шахта " Шерловская - Наклонная " (Красносулинский район), эксплуатация которой началась в феврале 2007 года.