Мобильный интернет отсутствует в ряде муниципалитетов Кубани

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Несколько домов и школа в муниципалитетах Краснодарского края получили повреждения после атаки БПЛА, пострадавших нет, сообщил в субботу губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Вторые сутки подряд Краснодарский край подвергается массированной атаке киевского режима. Вчера дежурные средства ПВО уничтожили 22 беспилотника над территорией региона, этой ночью еще пять. Также за эти два дня 32 БПЛА сбито над акваториями Черного и Азовского морей. Для обеспечения безопасности в отдельных муниципалитетах отсутствует мобильный интернет. Главы городов и районов регулярно докладывают о ситуации. В Крымском районе сейчас звучат сирены", - написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, ночью и утром в Славянском районе фрагменты беспилотников упали на придомовых участках в поселке Совхозный, в Славянске-на-Кубани - на крышу летней кухни, во двор дома, на одну из улиц, а также повредили окно в школе.

"В Красноармейском районе фрагменты упали в поле у поселка Приречье. В Крымском районе в селе Фадеево незначительно повреждены три домовладения - где-то осколками посечены окна, где-то кровля и забор, пострадала линия электропередачи. На местах работают экстренные и специальные службы. Во всех этих случаях - без пострадавших", - добавил губернатор.

Он поручил главам муниципалитетов оперативно оценить повреждения и оказать всю необходимую помощь.

Как отметил Кондратьев, "подавляющее большинство БПЛА уничтожаются еще на подлетах к поселениям, обломки падают в полях, не нанося повреждений инфраструктуре и жителям".

В свою очередь, глава Славянского района Краснодарского края Роман Синяговский сообщил об отмене всех общественно-массовых мероприятий на территории города и сельских поселений 9 и 10 августа в связи с угрозой атаки БПЛА.

Краснодарский край Вениамин Кондратьев
