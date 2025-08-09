Поиск

Строящийся буксир затонул у причальной стенки Балтзавода в Петербурге

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Достраивающийся буксир затонул у причальной стенки АО "Балтийский завод" (входит в "Объединенную судостроительную корпорацию", ОСК) в Петербурге, сообщила в субботу пресс-служба судозавода.

Буксир, принадлежащий ПАО "Ярославский судостроительный завод", накренился у арендуемого судозаводом причала на правый борт вечером в пятницу.

"Работники "Балтийского завода" сразу оповестили аварийные службы города и стали оказывать помощь коллегам из Ярославля по устранению крена", - говорится в сообщении.

В настоящий момент судно легло на грунт правым бортом, уточняет Балтзавод. Проводится комплекс мероприятий по выявлению причин происшествия. Пострадавших нет.

Согласно фотографии, опубликованной в телеграм-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, инцидент произошел с буксиром "Капитан Ушаков".

"Балтийский завод" специализируется на строительстве ледоколов и гражданских судов.

"Ярославский судостроительный завод" строит катера, морские и речные судов водоизмещением до 3,4 тыс. тонн.

