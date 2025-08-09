Поиск

Министр обороны РФ проинспектировал объекты Балтфлота в Калининградской области

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Министр обороны России Андрей Белоусов проверил инфраструктуру Балтийского флота в Калининградской области, назвал приоритетными задачами наращивание боевых возможностей береговой системы наблюдения и защиту от морских дронов, сообщило военное ведомство РФ в субботу.

"В ходе рабочей поездки Андрей Белоусов заслушал доклады командования флота о задачах, решаемых объединением, а также проводимых мероприятиях по обеспечению военной безопасности в регионе", - говорится в его сообщении.

Для совершенствования охраны и обороны объектов проведена модернизация системы обнаружения диверсионных средств противника, проинформировал Белоусова командующий Балтфлотом Сергей Липилин.

"Андрей Белоусов отметил, что наращивание боевых возможностей береговой системы наблюдения и средств отражения атак беспилотных аппаратов является одной из приоритетных задач", - говорится в сообщении министерства.

По данным Минобороны, в акватории Военной гавани и Калининградского морского канала Белоусов проверил отработку экипажами кораблей, расчетами ПВО и маневренными огневыми группами тренировочных действий по защите пункта базирования.

"Командир Балтийской военно-морской базы контр-адмирал Алексей Жовтоножко доложил главе российского военного ведомства о мерах по поддержанию боевой готовности соединений и обеспечению безопасности главной военно-морской базы Балтийского флота - Балтийска - с морского направления", - говорится в сообщении ведомства.

По его данным, министр проверил подразделения войск противовоздушной обороны в регионе, заслушал доклады командования об организации боевого дежурства и составе дежурных сил, а также мерах по эффективному противодействию возможным угрозам.

Как сообщили в Минобороны РФ, Белоусов провел совещание с командованием Балтийского флота и дал ряд поручений.

Балтийский флот - оперативно-стратегическое объединение ВМФ России на Балтийском море. Согласно официальной информации, основные пункты базирования - Балтийск (Калининградская область) и Кронштадт (Ленинградская область). Согласно сайту Минобороны РФ, в составе Балтфлота есть, в частности, соединение надводных кораблей, дивизион дизельных подводных лодок, морская авиация, соединения вспомогательных и поисково-спасательных судов, береговые войска.

