Военные РФ нанесли удары по пунктам дислокации ВСУ в районе Красноармейска и Федоровки

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Российские военные уничтожили пункты временной дислокации вооруженных сил Украины в районе города Красноармейск и села Федоровка в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ в субботу.

Согласно его сообщению, ударом корректируемой авиабомбы ФАБ-3000 уничтожен пункт временной дислокации подразделений 63-й отдельной егерской бригады ВСУ в районе Красноармейска (ДНР).

Также, по данным военных, легкой многоцелевой управляемой ракетой военные поразили пункт временной дислокации подразделений 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Федоровки (ДНР).

Удары наносились по заранее разведанным целям, сказали в министерстве.

По его данным, средства объективного контроля подтвердили уничтожение пунктов временной дислокации соединений ВСУ в ДНР.